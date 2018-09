Mick Jagger koneserem sztuki w thrillerze neo-noir

Getty Images © Charles McQuillan



Lider Rolling Stones, Mick Jagger , wystąpi w thrillerze neo-noirna podstawie prozy Charlesa Willeforda.Akcja filmu będzie rozgrywać się współcześnie we Włoszech. Krytyk sztuki James Figueras ( Claes Bang ) nawiązuje romans ze zmysłową Berenice Hollis ( Elizabeth Debicki ). Podczas wakacji nad jeziorem Como, para spotyka tajemniczego znawcę i kolekcjonera dzieł sztuki Josepha Cassidy'ego ( Jagger ). Ten namawia ich do kradzieży cennego arcydzieła z kolekcji swojego największego rywala. Nie wie tylko, z kim ma do czynienia i że James nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć cel.Reżyseruje Włoch Giuseppe Capotondi . Scenariusz napisał nominowany do Oscara Scott B. Smith . Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu.