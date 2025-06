Minimaraton z uniwersum Johna Wicka w Multikinie

Na ekranie zaprezentujemy premierowo film " Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka " – czyli długo wyczekiwaną produkcję z nową, zabójczo skuteczną bohaterką na czele. Tuż po niej – pełen morderczej precyzji i zapierających dech w piersiach scen walki " John Wick 4 ", czyli ostatnia odsłona kultowej serii z Keanu Reevesem w roli głównej.Nie przegap tej nocy! To doskonała okazja, by wrócić do świata zemsty, honoru i bezwzględnych zasad – lub zanurzyć się w nim po raz pierwszy.W ramach Minimaratonu z uniwersum Johna Wicka zaprezentujemy:– premierowo! Historia płatnej zabójczyni, którą kieruje pragnienie zemsty. W świecie, gdzie przetrwają tylko najsilniejsi, jej każdy ruch jest śmiertelnie precyzyjny.– John odkrywa sposób na pokonanie Gildii Zabójców. Zanim jednak odzyska upragnioną wolność, czeka go starcie z nowym, potężnym wrogiem i jego sojusznikami. Walka rozegra się na kilku kontynentach – a każda potyczka może być tą ostatnią.Minimaraton odbędzie się w wybranych kinach sieci Multikino w całej Polsce: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Leszno, Lublin, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Złote Tarasy, oraz Wrocław Pasaż, Zabrze.Kup bilet w kasach kina bądź na http://www.multikino.pl i poczuj niezapomniany klimat w najlepszym kinowym wydaniu!