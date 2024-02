Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz obiecuje: filmowcy dostaną tantiemy

Protest środowiska filmowego

Minister zapewnia branżę filmową: będą tantiemy z sieci

W ostatnich dniach przez polskie środowisko filmowe przetoczył się protest.Wdraża on dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. DSM). Polska powinna była ją implementować już w czerwcu 2021 r.Rząd Mateusza Morawieckiego przygotował projekt w tej sprawie, ale nie zdążył go uchwalić. W ostatniej chwili usunięto z niego przepis dotyczący tantiem za odtwarzanie filmów on-line poprzez platformy streamingowe. Nowa władza wróciła do pracy nad projektem. W połowie lutego skierowano go do konsultacji. Wtedy właśnie ruszyły protesty filmowców, którzy domagali się przepisu o tantiemach dla siebie.Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.— powiedział., zapewnił Sienkiewicz.Zdradził również, że nie kontaktowali się z nim przedstawiciele żadnej z platform streamingowych. Zaznaczył, że i tak nic by to nie zmieniło.