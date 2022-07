Mohammad Rasoulof, laureat Złotego Niedźwiedzia, aresztowany przez władze Iranu

Mohammad Rasoulof i Mostafa Al-Ahmad - za co aresztowano filmowców?

Getty Images © Matthias Nareyek



Na zdjęciu: puste miejsce Rasoulofa na konferencji filmu "Zło nie istnieje" podczas 70. festiwalu w Berlinie



Mohammad Rasoulof - kim jest?

Dwaj filmowcy, laureat Złotego Niedźwiedzia Mohammad Rasoulof i Mostafa Al-Ahmad, zostali aresztowani przez władze Iranu. Twórcy zostali w ten sposób ukarani za wpisy w mediach społecznościowych nakłaniające irańskie siły bezpieczeństwa do złożenia broni podczas obywatelskich protestów, jakie mają miejsce w kraju. Mohammad Rasoulof i Mostafa Al-Ahmad znaleźli się wśród co najmniej 70 irańskich filmowców, którzy podpisali tę samą petycję zawierającą m.in. hasztag #put_your_gun_down. Zareagowali oni w ten sposób na brutalne stłumienie protestów w Chuzestanie, których motywem przewodnim jest krytyka reakcji rządu na katastrofy naturalne, kontrowersyjne praktyki budowlane oraz korupcję. Demonstracje sprowokowało zawalenie się budynku w Abadanie. Zginęło wówczas co najmniej 41 osób. Farzad Pak , producenci pracujący z Rasoulofem , opublikowali oświadczenie, w którym potępiają aresztowanie filmowców. Piszą oni, że reżyserzy. Proszą oni o wsparcie międzynarodowego środowiska filmowego.Odpowiedzieli im m.in. organizatorzy festiwalu w Berlinie., napisali w swoim oświadczeniu Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian, dyrektorzy Berlinale.To nie pierwszy raz, gdy Rasoulof został aresztowany. Wygrawszy w 2020 roku festiwal w Berlinie filmem " Zło nie istnieje ", został skazany na rok więzienia za realizację trzech filmów uznanych za "propagandę przeciwko systemowi". W 2017 skonfiskowano mu paszport, a w 2011 aresztowano go wraz z Jafarem Panahim za filmowanie bez pozwolenia i skazano na 6 lat więzienia. Ostatecznie wyrok skrócono do roku. Mohammad Rasoulof to irański reżyser, twórca takich filmów, jak m.in. " Pożegnanie " (2011), " Rękopisy nie płoną " (2013), " Uczciwy człowiek " (2017) i " Zło nie istnieje " (2020). Był wielokrotnie wyróżniany na międzynarodowych festiwalach. Zdobył m.in. wyróżnienia w sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes. W 2020 roku jego " Zło nie istnieje " uhonorowano Złotym Niedźwiedziem na Berlinale.