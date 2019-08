Myślisz, że znasz słynne cytaty Piłsudskiego? Sprawdź!

3 2 1



Słynne cytaty Józefa Piłsudskiego od lat inspirują kolejne pokolenia Polaków, nie straciły też wiele ze swojej aktualności. Choć nie wszystkie należą do Marszałka, nawet te przypisywane mu, oddają jego myśl i polityczne przesłanie. Warto dziś posłuchać, co miał nam do powiedzenia Piłsudski.Słowa te są wyrazem patriotyzmu, ale może przede wszystkim politycznej finezji Józefa Piłsudskiego. Zostały wypowiedziane na przełomie XIX i XX wieku, gdy redagował socjalistyczne pismo "Robotnik". Tłumaczył wtedy współpracownikom, że nie wystarczy głosić hasła podniesienia płacy o 10 groszy. Społeczeństwo potrzebowało wielkiej idei, dla której warto poświęcić życie. I tą ideą, według Piłsudskiego, miała się stać właśnie niepodległa i sprawiedliwa Polska.Józef Piłsudski wychowywał się w domu rodzinnym w kulcie powstania styczniowego. Podziwiał bohaterstwo i poświęcenie jego uczestników. Byli dla niego wzorem oraz inspiracją dla podjęcia idei walki zbrojnej o niepodległość Polski. Piłsudski uważał, że na każdym pokoleniu Polaków spoczywa taki obowiązek.To jeden z najsłynniejszych cytatów przypisywanych Piłsudskiemu. Nie wiadomo jednak, czy te słowa kiedykolwiek padły z ust Marszałka. Nawet jeśli tak było, to nie on jako pierwszy sformułował tę maksymę. Prawdopodobnie ukuł ją francuski premier Georges Clemenceau. Tyle że, jako człowiek dobrze wychowany, nie mówił o skurwysynach, lecz o łajdakach.Józef Piłsudski złościł się na Polaków, którzy – jak mawiał – są dla siebie najgorszymi wrogami. Krytykował w ostrych słowach polityków, zajadle się zwalczających, niegardzących kłamstwem oraz potwarzami i niemogących dojść do porozumienia nawet w sprawach najważniejszych dla ojczyzny. Opinie Piłsudskiego o politykach niewiele, niestety, straciły na aktualności.Piłsudski zgorzkniały po oszczerczych atakach na siebie potrafił używać wobec oponentów wulgarnego języka. Porównanie racji z miejscem, w którym plecy tracą swą szlachetną nazwę, nie zachwyca jednak głębią myśli i finezją, a Marszałek był przecież człowiekiem niezwykle inteligentnym. Może tak powiedział, a może jednak nie...Podobno takie polecenie było politycznym testamentem Piłsudskiego, przekazanym na łożu śmierci ministrowi spraw zagranicznych Józefowi Beckowi. Tyle że Beck nigdy o takich słowach Marszałka nie wspominał. W 1939 r. minister z pewnością nie chciał podpalać świata. A że wyszło inaczej, to już zupełnie inna sprawa...