WIDEO: Borys Szyc jako Piłsudski!

Next Film zaprezentował dziś pierwszy teaser widowiska. Wy klip znajdziecie poniżej:Jest rok 1901. Józef Piłsudski "Ziuk" ( Borys Szyc ) po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętnościom, jest rozdarty między dwiema kobietami – żoną ( Magdalena Boczarska ) i kochanką ( Maria Dębska ). Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej jest uważany za terrorystę. Piłsudski wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg – by osiągnąć swój cel, czyli niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i "Ziuk" widzi nowe szanse na realizację niemożliwego.to kino awanturnicze, płomienny romans, historia Marszałka, jakiej dotąd nie znano. Borys Szyc tak mówi o swoim bohaterze: –Reżyser Michał Rosa zwraca uwagę na nieoczywiste wątki w biografii Piłsudskiego, które nie są powszechnie znane. –Film wejdzie do kin 13 września.