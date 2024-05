NMF: Maraton ANIME 17 maja 2024 w Multikinie

Japoński folklor, niesamowite postaci i wizualne kompozycje, które przekraczają granicę wyobraźni – zapraszamy na trzy arcydzieła animacji. Zanurz się w świecie pełnym fantazji i kup bilet na wyjątkowy, nocny MARATON ANIME. Zapraszamy wszystkich fanów twórczości Miyazakiego , a także tych, którzy chcą rozpocząć przygodę ze Studiem Ghibli w najlepszym wydaniu.Japońskie studio Ghibli to kultowa marka, która od lat 80. przyciąga rzesze fanów i oczarowuje młodszych i starszych widzów. Animacje Hayao Miyazakiego na zawsze wprowadziły poetykę anime do klasyki światowego kina, jednocześnie zachowując swoją oryginalność i twórczą autonomię.Po sukcesie ostatniego hitu, " Chłopca i czapli ", warto przypomnieć niezapomniane animacje jednego z najbardziej wpływowych japońskich animatorów w historii kina.– filmy, które na zawsze wpisały się do kanonu światowego kina: KSIĘŻNICZKA MONONOKE " – zapierająca dech w piersiach animacja, która rozsławiła kierowane przez Miyazakiego Studio Ghibli i stała się jednym z kamieni milowych współczesnej animacji. Mistrzowska opowieść o starciu cywilizacji z siłami przyrody. SPIRITED AWAY: W KRAINIE BOGÓW " – dzieło, które zyskało miano kultowego. Nagrodzona Oscarem dla Najlepszego Filmu Animowanego i Złotym Niedźwiedziem festiwalu w Berlinie animacja to przejmująca i mądra opowieść o stawianiu czoła własnym lękom i niepewnościom. RUCHOMY ZAMEK HAURU " – jeden z najbardziej popularnych filmów Hayao Miyazakiego , który zabiera nas do świata pełnego kontrastów, magii i streampunkowej technologii.*** Więcej informacji ***NMF: Maraton Anime odbędzie się 17 maja (piątek) w Multikinach; Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Tychy Gemini, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż, ZabrzeRozpoczęcie o 22:00