Który żart z "Thunderbolts*" nie bawił Sebastiana Stana?

Sebastian Stan potrzebował czasu, by oswoić się z żartem z "Thunderbolts*"

O czym opowiada "Thunderbolts*"?

W wywiadzie z "Entertainment Weekly". Aktor próbował przekonać reżysera Jake'a Schreiera do usunięcia sceny ze scenariusza., wspomina Stan , podsumował aktor.A Wam jak podobała się wspomniana scena? Czy Bucky czyszczący metalowe ramię w zmywarce to dobry żart?Najnowszy film ze Studia Marvel, " Thunderbolts* ", przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?