NVIDIA Ogłasza konkurs dla twórców z Polski, Czech i Rumunii

NVIDIA ogłosiła start nowego konkursu skierowanego do filmowców z Polski, Czech oraz Rumunii. Wydarzenie ma na celu wsparcie młodych, utalentowanych twórców filmowych oraz promocję wykorzystania sztucznej inteligencji w branży kreatywnej. Zarówno amatorzy, jak i doświadczeni realizatorzy mogą wziąć udział w tej inicjatywie.



Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie stworzyć krótkie wideo społecznościowe, które najlepiej zaprezentuje możliwości platformy NVIDIA Studio oraz technik RTX wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi technikami graficznymi oferowanymi przez NVIDIA, stosowanymi w laptopach i stacjach roboczych wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX.



Zgłoszenia będą oceniane przez jury złożone z doświadczonych filmowców i twórców. Najlepsi z najlepszych zostaną zaproszeni na wielki finał, który odbędzie się w Krakowie, gdzie odbędzie się również wręczenie nagród. Swoje prace można zgłaszać od 27 maja do 23 czerwca tego roku.



Zwycięzcy konkursu otrzymają sześć laptopów GIGABYTE AERO 16 OLED z kartami graficznymi GeForce RTX 4070. Dzięki rdzeniom Tensor i bibliotekom TensorRT, taki sprzęt pozwoli laureatom realizować nawet najbardziej wymagające projekty. Na każdy kraj przewidziano po dwa laptopy.