Na świecie "Skywalker" odpiera zmasowany napór "Jumanji"

Ostatni weekend 2019 roku obfitował w emocje. I choćobroniło pozycję lidera, to walka o pierwsze miejsce była dużo bardziej ekscytująca niż można się tego było spodziewać. Weekendowe wpływy produkcji LucasFilm szacujemy na. Portal comScore podaje 94,3 mln wliczając w to wyniki z okresu świątecznego z niektórych rynków.Zagraniczne wpływyosiągnęły poziom 361,8 mln dolarów. Jest to wynik o 5% gorszy od tego, jaki po dziesięciu dniach w tych samych krajach zanotował przed dwoma laty. Najlepszymi rynkami są: Wielka Brytania (łączne wpływy: 51,4 mln dolarów), Niemcy (44,1 mln) i Francja (34,7 mln). Globalniezostał dziesiątą hollywoodzką premierą roku, której wpływy przekroczyły 700 milionów dolarów (obecnie 724,8 mln).Tymczasem Sony ma hit, który skutecznie goni widowisko Disneya.wystartowało w minionym tygodniu w dziesięciu krajach, w których pokazywane sąi w ośmiu z nich okazało się lepsze. Szacujemy, że w weekend film zarobił. Dzięki temu zagraniczne wpływy są o krok od przekroczenia granicy 300 milionów dolarów (obecnie 296 mln). Globalnie film zbliża się do pułapu pół miliarda dolarów (obecnie 472 mln).Spośród nowych rynkównajlepiej poradził sobie w Australii. Po pięciu dniach wyświetlania ma tam na koncie 9,6 mln dolarów. Doskonały start zanotował też we Włoszech (6,7 mln dolarów w pięć dni), Kolumbii (2,3 mln w cztery dni) i w Peru (1,7 mln w cztery dni).Tymczasemnie traci impetu, choć właśnie w skali całego globu została trzecią najbardziej kasową animacją wszech czasów z wynikiem 1 217,6 mln dolarów. Było to możliwe za sprawą rekordowych otwarć w Skandynawii. Po pięciu pierwszych dniach wyświetlania w Szwecji film zgarnął 5 milionów dolarów, w Danii 4,9 mln, w Norwegii 4,3 mln, a w Finlandii 2,6 mln. W wielu krajach, gdzie wyświetlany jest od jakiegoś czasu, notuje zaś małe spadki. Dlatego też w naszym zestawieniu weekendowe wpływyszacujemy naKolejne dwa miejsca przypadły produkcjom z Chin. Pozycję czwartą okupuje, którego wpływy według portalu comScore wyniosły. Niemal cała kwota (24,7 mln dolarów) pochodzi z Chin, gdzie obraz pozostał numerem jeden.Na piątym miejscu znalazł się kryminał(Sheep Without A Shepherd). W miniony weekend obraz zarobił w Chinach. Łącznie ma już na koncie 112,4 mln dolarów.Szósta lokata przypadła nowości, animacji. Produkcja Blue Sky zadebiutowała w 32 krajach i zarobiła w nich 16 milionów dolarów, z czego ok.przypada na sam weekend. Najważniejszymi rynkami po pierwszym tygodniu wyświetlania są: Meksyk (2,3 mln dolarów), Francja (2,2 mln), Wielka Brytania (1,9 mln), Niemcy (1,2 mln) oraz Hiszpania (1,0 mln).Ostatnie miejsce w naszym zestawieniu przypadło bollywoodzkiej nowości. Pełne wyniki tego filmu nie są na razie znane. Wpływy wyniosły jednak nie mniej niż. Niemal całość (9,1 mln dolarów) pochodzi oczywiście z Indii.