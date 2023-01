Nadchodzi nowy kontroler od Playstation – Project Leonardo dla PS5

Projekt Leonardo jest częścią rodziny produktów PS5 i opiera się na tym samym koncepcie projektowym. Zainspirowaliśmy się ideą, zgodnie z którą wszyscy gracze mogą razem cieszyć się światem PlayStation. Nasz zespół przetestował ponad dwanaście projektów z ekspertami od dostępności, szukając rozwiązań, które pomogą rozwiązać kluczowe wyzwania dotyczące skutecznego użytkowania kontrolera. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na projekt "podzielonego kontrolera", który umożliwia niemal swobodną zmianę pozycji lewego/prawego joysticka, może być używany bez konieczności trzymania go i ma bardzo elastyczną wymianę przycisków i nakładek joysticków.







Ponieważ gracze mogą dostosować projekt Leonardo do swoich potrzeb, nie ma jednego "prawidłowego" formatu. Chcemy dać im możliwość tworzenia własnych konfiguracji. Kontroler może również elastycznie przyjmować kombinacje akcesoriów dostępności, aby stworzyć unikalny estetyczny wygląd. Jestem zadowolony, że projekt zostanie zakończony poprzez współpracę z graczami, a nie przedstawienie im jednego formatu.

Z roku na rok dostępność gier dla graczy staje się coraz gorętszym tematem. Twórcy prześcigają się więc w znajdowaniu sposobów na to, by ich tytuły były w zasięgu każdego, kto ma na nie ochotę. Firma Microsoft poszła nawet o krok dalej – jakiś czas temu wypuściła bowiem produkt o nazwie Adaptive Controller, czyli w pełni konfigurowalny kontroler dla niepełnosprawnych graczy. Adaptive Controller daje tej grupie graczy możliwość zanurzenia się w świecie wirtualnej rozrywki na ich własnych zasadach.Podczas trwających w Las Vegas targów CES także Playstation zaproponowało niepełnosprawnym graczom swoje rozwiązanie – Project Leonardo. Co potrafi to urządzenie?Jak widać na powyższych zdjęciach, Project Leonardo zaoferuje wachlarz możliwości w zależności od potrzeb. Będziemy mogli skorzystać z dwóch "Leonardów" albo jednego w połączeniu z kontrolerem DualSense. Dodatkowo, dzięki portom AUX 3,5 mm możliwe będzie podłączenie rozwiązań firm trzecich stworzonych pod konkretne potrzeby graczy. To wszystko w połączeniu z cyfrowymi profilami przycisków, mnogością konfiguracji przycisków sprawi, że gry Playstation staną się dostępne dla niemal każdego.Na temat kontrolera wypowiedział się So Morimoto, jeden z designerów:Projekt jest ciągle rozwijany i nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się na półkach sklepowych. Pozostaje nam mieć nadzieję, że firma zaoferuje cenę, która również wpisze się w ideę dostępności.