W programie znajdą się filmy, które – mimo upływu lat – wciąż rozpalają wyobraźnię, poruszają serca i zachwycają formą. Klasyki i perły mniej znane, historie o miłości, buncie, tęsknocie i przemianie. Kino ponadczasowe – bo opowiada o tym, co uniwersalne, ludzkie i wiecznie aktualne.Timeless Summer w kinie Muranów to też zaproszenie do uważnego przeżywania filmów – bez pośpiechu, z przestrzenią na emocje, refleksję i rozmowę. Każdy seans to spotkanie z kinem jako sztuką, ale i jako doświadczeniem wspólnym: dzielonym z innymi widzami, w sali kinowej w samym sercu Warszawy.Tego lata daj się porwać filmom ponadczasowym – i zostań z nimi na dłużej.10 lipca (czwartek) – godz. 20.30, reż. Stanley Kubrick, Wielka Brytania, USA 1968, 149 min12 lipca (sobota), godz. 20.30, reż. Lana Wachowski, Lilly Wachowski, USA 2003, 138 min13 lipca (niedziela), godz. 16.00, reż. Michael Curtiz,USA 1942, 102 min14 lipca (poniedziałek) - godz. 20.30, reż. Stanley Kubrick, Wielka Brytania, USA 1999, 159 min16 lipca (środa) godz. 20.30(Director’s Cut), reż. Ari Aster, USA 2019, 163 min17 lipca (czwartek) - godz. 20.30 Przed wschodem słońca , reż. Richard Linklater, USA, Austria 1995, 101 min19 lipca (sobota), godz. 20.30, reż. Lana Wachowski, Lilly Wachowski, USA, Australia 2003, 129 min20 lipca (niedziela), godz.16.00, reż. Nicholas Ray, USA 1955, 111 min21 lipca (poniedziałek) - godz. 20.30, reż. Stanley Kubrick, Wielka Brytania, USA 1975, 185 min23 lipca (środa) godz. 20.30, reż. Man Ray, Francja 2023, 70 min24 lipca (czwartek) - godz. 20.30, reż. Gus Van Sant, USA 1991, 104 min26 lipca (sobota), godz. 20.30, reż. Lana Wachowski, USA 2021, 148 min27 lipca (niedziela), godz. 16.00, reż. Stanley Donen, Gene Kelly, USA 1952, 103 min28 lipca (poniedziałek) - godz. 20.30, reż. Robert Aldrich, USA 1962, 134 min30 lipca (środa) godz. 20.30, reż. Laurie Anderson, USA 2015, 75 min31 lipca (czwartek) - godz. 20.30)/(extended edition), reż. Stanley Kubrick, Wielka Brytania, USA 1980, 146 min2 sierpnia (sobota), godz. 20.30, reż. Ridley Scott, USA, Wielka Brytania2007, 122 min3 sierpnia (niedziela), godz. 16.00, reż. Victor Fleming, USA 1939, 238 min4 sierpnia (poniedziałek) – godz. 20.30, reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski, USA 1999, 136 min6 sierpnia (środa) godz. 20.30, reż. Mariusz Wilczyński, Polska 2020, 88 min7 sierpnia (czwartek) – godz. 20.30, reż. Lana Wachowski, Lilly Wachowski, USA 2003, 138 min9 sierpnia (sobota) - godz. 20.30, reż. David Fincher, USA 1995, 127 min10 sierpnia (niedziela), godz. 16.00, reż. Victor Fleming USA 1939, 98 min11 sierpnia (poniedziałek) - godz. 20.30, reż. Lana Wachowski, Lilly Wachowski, USA, Australia 2003, 129 min13 sierpnia (środa) godz. 20.30(Director’s Cut), reż. Ari Aster, USA 2019, 163 min14 sierpnia (czwartek) - godz. 20.30, reż. Lana Wachowski, USA 2021, 148 min16 sierpnia (sobota) - godz. 20.30, reż. Oliver Stone, USA 1994, 122 min17 sierpnia (niedziela) – godz. 16.00, reż. Elia Kazan, USA 1951, 122 min18 sierpnia (poniedziałek) - godz. 20.30, reż. Stanley Kubrick, Wielka Brytania, USA 1971, 136 min20 sierpnia (środa) godz. 20.30, reż. Jonathan Demme, USA 1984, 88 min21 sierpnia (czwartek) - godz. 20.30, reż. Gus Van Sant, USA 1991, 104 min23 sierpnia (sobota) - godz. 20.30, reż. Frank Darabont, USA 1994, 142 min24 sierpnia (niedziela) – godz. 16.00, reż. Michael Curtiz,USA 1942, 102 min25 sierpnia (poniedziałek) - godz. 20.30, reż. Stanley Kubrick, Wielka Brytania, USA 1999, 159 min27 sierpnia (środa) godz. 20.30, reż. Laurie Anderson, USA 2015, 75 min28 sierpnia (czwartek) - godz. 20.30, reż. Luchino Visconti, Włochy, Francja 1971, 130 min30 sierpnia (sobota) - godz. 20.30 Chłopcy z ferajny , reż. Martin Scorsese, USA 1990, 145 min31 sierpnia (niedziela) – godz.16.00, reż. Stanley Donen, Gene Kelly, USA 1952, 103 min1 września (poniedziałek) godz. 20.30,reż. Park Chan-wook, Korea Południowa 2003, 120 min3 września (środa) godz. 20.30, reż. Man Ray, Francja 2023, 70 min4 września (czwartek) godz. 20.30, reż. Robert Clouse, Hongkong, USA 1973, 102 min6 września (sobota) godz. 19.00, reż. Lars von Trier, Dania, Włochy, Niemcy, Francja, Norwegia, Szwecja 1994, 280 min6 września (sobota) godz. 20.30, reż. Richard Linklater, USA, Austria 1995, 101 min7 września (niedziela) godz. 16.00, reż. John Huston, USA 1941, 100 min9 września (wtorek) godz. 20.30, reż. Sidney Lumet, USA 1975, 125 min11 września (czwartek) godz.20.30, reż. Alan J. Pakula, USA 1976, 138 min13 września (sobota) godz. 19.00, reż. Lars von Trier, Dania, Włochy, Niemcy, Francja, Norwegia, Szwecja 1997, 286 min20 września (sobota) godz. 19.00, reż. Lars von Trier, Szwecja, Dania 2022, 305 min