Regé-Jean Page jako gwiazda "Bonda"... w serialu Apple'a

Regé-Jean Page produkuje serial Apple'a. Ma w nim zagrać gwiazdę filmów o Jamesie Bondzie

Zwiastun filmu "Szpiedzy"

to komedia romantyczna rozgrywająca się w Hollywood.Kiedy Chani Horowitz, początkująca pisarka bez sukcesów na koncie, została zatrudniona do napisania artykułu o Gabie Parkerze, sądziła, że złapała Pana Boga za nogi. Gabe był prawdziwym gwiazdorem, odtwórcą roli Jamesa Bonda, a do tego wyjątkowo przystojnym i błyskotliwym mężczyzną, który już dawno wpadł jej w oko. Chani powstrzymała emocje i postanowiła spędzić z nim kilka godzin, aby później stworzyć świetny materiał. Jednak wydarzenia przybrały całkowicie niespodziewany obrót, a szalony weekend, jaki przeżyli, był smakowitym tematem dla brukowców jeszcze przez wiele dni.Dziesięć lat później Chani była zupełnie inną osobą. Przeszła przez paskudny rozwód, za to jej kariera zdecydowanie przyśpieszyła, a teksty zaczęły przynosić sławę. Ale opinia publiczna nie pozwoliła jej zapomnieć o Parkerze. Wciąż zadawano jej pytania o tamten weekend. Zresztą i ona miała w pamięci tamte kilkadziesiąt godzin. Kiedy więc została poproszona o przeprowadzenie drugiego wywiadu z Gabe’em, podjęła nierozsądną decyzję. Zgodziła się. Może podświadomie pragnęła się dowiedzieć, czy tamte siedemdziesiąt dwie godziny również dla niego coś znaczyły?ma być producentem serialu oraz zagrać w nim rolę Gabe'a. Aktor znany jest z pierwszego sezonu serialu " Bridgertonowie ". W tym roku w kinach mogliśmy go zobaczyć w filmie " Szpiedzy ".Scenariusz adaptacji przygotowuje(" Outer Banks ").