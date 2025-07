Netflix: Top 10 tygodnia – jak radzi sobie "The Old Guard 2"?

(Sezon 1) Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko - od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley ( Holt McCallany ) dochodzi do siebie po dwóch zawałach serca, a jego żona Belle ( Maria Bello ) i syn Cane ( Jake Weary ) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni. Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree ( Melissa Benoist ) - narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem - wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny. Ten pełen zwrotów akcji dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.