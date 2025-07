Znamy nowe nazwiska w obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Oto kolejne gwiazdy w "The Devil Wears Prada 2"

O czym opowiadał film "Diabeł ubiera się u Prady"?

Zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady"

Do obsady filmu dołączyli właśnie:Obsadę zasilają aktorzy występujący dotąd głównie na deskach teatru – Conrad Ricamora . Angaż w filmie dostał też komik Caleb Hearon (" Jurassic World: Dominion ").Na razie nie znamy szczegółów dotyczących ról poszczególnych nowych aktorów.Produkcja sequela oznacza powroty postaci z pierwszej części. Na ekranie pojawią się Tracie Thoms jako Lilly, przyjaciółka głównej bohaterki, a także Tibor Feldman jako Irv Ravitz, jeden z dyrektorów firmy, do której należy magazyn Runway.Na ekranie zobaczymy też gwiazdy pierwszej części: Anne Hathaway jako Andy Sachs,jako Miranda Priestly,jako Emily Charlton orazjako Nigel. Do zespołu dołączaZa scenariusz odpowiadają autorzy oryginału(również reżyser obu produkcji) iW drugiej części despotyczna szefowa Miranda nadal zawiaduje swoim magazynem. Teraz zmaga się jednak z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Do przetrwania potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily...Ekranizacja bestsellerowej powieści autorstwa Lauren Weisberger . Andy Sachs jest błyskotliwą absolwentką dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała.