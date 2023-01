Nagrodzone w Cannes "Blisko" wkrótce w Polsce. Zobaczcie zwiastun

O filmie "Blisko"

Polski zwiastun filmu "Blisko"

Już za miesiąc, 17 lutego, do polskich kin trafi najnowszy film Lukasa Dhonta . Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia polskiego zwiastuna. Blisko " miało swoją światową premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes. Zdobyło tam Grand Prix.Jest to niezwykle czuła opowieść o przyjaźni dwóch 13-latków. Léo i Rémi uwielbiają spędzać ze sobą czas, ich relacja jest intensywna, spontaniczna, żywa. Jednak głupie plotki, presja rówieśników i zagubienie w świecie, który nigdy nie jest oczywisty, powodują, że Léo zaczyna się oddalać i ranić Rémiego.Nikt we współczesnym kinie nie potrafi pracować z młodymi aktorami tak, jak autor pamiętnej " Girl " – z każdego gestu, spojrzenia, wypowiedzianego słowa kilkunastoletnich aktorów bije prawda. Dhont opowiada o bezradności, która jest nieodłącznym elementem dojrzewania – któż mając 13 lat, potrafi ocenić siłę swoich uczuć i decyzji? 31-letni belgijski reżyser nikogo nie ocenia i kieruje się niezwykłą empatią, która wyróżnia tylko największych humanistów światowego kina. Blisko " staje się nie tylko pięknie sfilmowaną historią coming-of-age, lecz przede wszystkim uniwersalnym filmem o akceptacji swoich błędów i nauce przeżywania najtrudniejszych, najbardziej bolesnych emocji.