Święta 2023: co obejrzeć? Top najlepszych filmów z serwisów VOD: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, SkyShowtime

Komediodramat " Mężczyzna imieniem Otto " to amerykański remake szwedzkiego filmu " Mężczyzna imieniem Ove ". Siedem lat po premierze oryginału reżyser Marc Forster (" Marzyciel ", " 007 Quantum of Solace ") pokazuje życie tytułowego bohatera, samotnego wdowca, który utracił chęci do życia po śmierci ukochanej żony. Bezsensowną egzystencję przerywa zakłócenie spokoju, gdy do sąsiedniego domu wprowadza się nowa rodzina. Zawierająca się przypadkowo coraz bliższa znajomość z nowymi mieszkańcami otwiera oczy na te pozytywne aspekty funkcjonowania jako część społeczności – przynależność grupowa, która potrafi sprawiać radość i zwykłe dobro, które może nadać sens życiu. Jeśli Toma Hanksa tytułuje się współczesnym Jimmym Stewartem, " Mężczyzna imieniem Otto " ma zadatki na pozytywną opowieść na miarę klasyków z naczelnymHollywood. Właśnie ze względu na ten ciepły morał, film idealnie nadaje się na familijny seans świąteczny. Dostępny w serwisie