22. Nowe Horyzonty: 10 filmów, których nie możecie przegapić

Jeśli " Snowtown " należy do Waszych ulubionych filmów australijskiego reżysera Justina Kurzela , to jego najnowsze dzieło " Nitram " zapewne także przypadnie Wam do gustu. Punktem wyjścia są tu tragiczne wydarzenia sprzed 26 lat, kiedy to na Tasmanii doszło do największej w historii Australii masakry spowodowanej przez jedną osobę. Kurzel wykorzystuje prawdziwe wydarzenia, by zastanowić się nad istotą człowieczeństwa i przeniknąć do intymnego świata jednostki gotowej do zabijania kogo popadnie. " Nitram " miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes, gdzie grający główną rolę Caleb Landry Jones otrzymał nagrodę aktorską. Film został też obsypany australijskimi Oscarami.