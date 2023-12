Najciekawsze filmy z festiwalu WATCH DOCS do końca roku na player.pl

Znajdziecie wśród nich między innymi wstrząsającą relację z Irlandii Północnej, gdzie ex-terroryści z IRA kontrolują rynek narkotykowej dilerki oraz dokumentalne śledztwo w sprawie agencji reklamowej wyspecjalizowanej w obsłudze dyktatorów.reż.: Luc Côté - Weterani amerykańskich wojen leczą psychiczne rany za pomocą ayahuaski. Miliony weteranów amerykańskich wojen płacą za nie na co dzień niezwykle wysoką cenę. Głębokich psychicznych ran nie są z reguły w stanie wyleczyć przypisywanymi im na potęgę farmaceutykami, a nawet tradycyjną psychoterapią. Matt i Mike, bohaterowie "Wyzwolenia", sięgną więc do tradycji znacznie starszej – do amazońskiego rytuału ayahuaski., reż.: Myleine Guiard-Schmid - Eksperymentalna, zmysłowa animacja. A może przy odpowiednim nastawieniu poród może wyglądać zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażamy. Czy poród może być przyjemnym doznaniem? Skąd w nas przekonanie, że "musi boleć", a wszelkie próby znalezienia alternatywy uważamy za wymysły ezograżyn? Animowany esej wizualny, zawierający opowieści samej reżyserki, a także położnych, doul i kobiet, które już rodziły., reż.: Diana Neille Richard Poplak - Wzlot i upadek słynnej agencji politycznego marketingu, specjalizującej się w reperowaniu wizerunku skompromitowanych reżimów. Polityczny marketing czy cyniczna propaganda, wykorzystująca korporacyjne wzory do sterowania opinią publiczną? Niezależnie od tego, którego terminu użyjemy, bohater "Agencji wpływu" to w tej dziedzinie prawdziwy guru. Lord Tim Bell jako jeden z pierwszych skojarzył świat agencji reklamowych i wielkiej polityki., reż.: Phie Ambo - Obraz niełatwej współpracy duńskich aktywistów i polityków, tworzących podczas ulicznych protestów i gabinetowych negocjacji ustawę klimatyczną, która stanie się przykładem dla świata. "70/30. Układ klimatyczny" to film dla wszystkich tych, którzy sfrustrowani opieszałością rządzących zadają sobie pytanie, czy istnieje jeszcze szansa na spowolnienie globalnego ocieplenia i uratowanie Ziemi w jej obecnym kształcie. Reżyserka Phie Ambo śledzi losy uchwalania duńskiej narodowej ustawy klimatycznej, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 70 procent do 2030 r., reż.: Sinéad O’Shea - Derry w Irlandii Płn. Tu wciąż rządzi IRA. Teoretycznie konflikt w Irlandii Północnej zakończył się dwadzieścia lat temu wraz z podpisaniem Porozumienia wielkopiątkowego w 1998 roku. W praktyce są miejsca, gdzie trwa do dziś. W północnoirlandzkim Derry wciąż są rejony, do których brytyjskie władze nie mają wstępu. Rolę policji sprawują tam republikańskie gangi jednego z odłamów IRA, utrzymujące się z haraczy i handlu narkotykami., reż.: Marc Isaacs - Kiedy w domu reżysera spotykają się jego kolumbijska gospodyni, brytyjscy robotnicy, słowacki bezdomny i sąsiadka z Pakistanu, sytuacja wymyka się spod kontroli. Marc Isaacs otwiera przed nami drzwi swojego domu i ujawnia sekrety filmowej kuchni. Zniesmaczony żądaniami audiowizualnego rynku, gotowego finansować jedynie dokumenty, w których królują sensacja, zbrodnia i śmierć, postanawia kolejny film zrealizować we własnym mieszkaniu. Filmuje sprzątaczkę, robotników naprawiających płot w ogródku, sąsiadkę z Pakistanu częstującą wszystkich pysznym obiadem i bezdomnego, któremu pozwala czasem przespać się na kanapie.