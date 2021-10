Najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata za darmo

Od 3 do 7 listopada w Warszawie potrwa 20. edycja festiwalu filmowego CINEMAFORUM. To unikalna szansa na obejrzenie najlepszych krótkich metraży, nagradzanych na festiwalach w Cannes czy Wenecji. Jak odebrać wejściówki?Festiwal CINEMAFORUM to Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych, które od 2002 roku nieprzerwanie odbywa się w Warszawie. To jeden z najdłużej organizowanych i najbardziej rozpoznawalnych polskich festiwali poświęconych filmom krótkometrażowym. Tegoroczna 20. edycja odbędzie się w dniach 3-7 listopada 2021 roku w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.Filmy, które w tym roku zostaną zaprezentowane widzom, to najlepsze produkcje krótkometrażowe z całego świata, tytuły nagradzane na wiodących zagranicznych wydarzeniach filmowych. Festiwal jest niezwykłą szansą na ich zobaczenie, gdyż większość z pokazywanych podczas wydarzenia produkcji, nie trafi do kin w obiegu komercyjnym. W poszczególnych sekcjach festiwalu nie zabraknie głośnych nazwisk i tytułów. Sekcja Mistrzowie to m.in. krótkie filmy Thomasa Vinterberga (twórcy " Na rauszu ") i Jasmili Zbanić (twórczyni " Aidy "). W sekcji American Shorts znajdą się nagradzane amerykańskie krótkie metraże, w tym nominowany do Oscara " Feeling Through ", a także " The Letter Room " (w roli głównej Oscar Isaac ). Nasi widzowie zobaczą także przegląd wyselekcjonowanych brytyjskich filmów krótkometrażowych spod znaku Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA). Nie zabraknie także przeglądu filmów prezentowanych na festiwalu w Oberhausen, czyli jednej z najważniejszych imprez poświęconych kinu krótkometrażowemu czy najlepszych norweskich krótkich metraży przygotowanych we współpracy z AMANDUS Film Festival w Lillehammer.Jak co roku zaplanowano również pokazy filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego - jedynych tak kompleksowych nagród przyznawanych młodym twórcom w Polsce.W tym roku odbędzie się już 10. edycja Pokazu Niezależnych Teledysków - wydarzenie promujące najciekawsze niezależne filmy ilustrujące utwory muzyczne w dowolnym gatunku, zawierające różne formy kreacji – fabularne, animowane oraz videoarty.Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej festiwalu:Każda edycja CINEMAFORUM to także bogaty program edukacyjny. W tym roku już po raz piąty odbędą się branżowe warsztaty i debaty z cyklu INTERFILMLAB. Młodzi filmowcy z całej Europy spotkają się także w ramach realizowanych przy wsparciu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ projektów: "FILL Film Industry Leaders Lab" i "InMedia.Wstęp na wszystkie pokazy jest otwarty i bezpłatny. Wejściówki będzie można pobierać w dniu pokazu od godziny 12:00 w biurze festiwalowym w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki.Zapraszamy do śledzenia profilu wydarzenia na Facebooku, gdzie codziennie pojawiać się najnowsze informacje na temat festiwalu: