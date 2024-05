W "Venomie 3" pojawi się... KTO? Są pierwsze pogłoski o fabule "Last Dance"

Venom spotka ważną postać z komiksów

"Venom: Last Dance" - co wiemy o filmie?

"Venom 2: Carnage" - zwiastun

W tym celu postanowi zabić... 10-letniego Petera Parkera. Eddie Brock nawiąże jednak przyjaźń z chłopcem i zrezygnuje ze swoich morderczych planów. Wkrótce odkryje jednak, że grupa złowrogich symbiontów (wśród których jest m.in. Toxin) czai się na Petera.Czyżby był to ten sam Peter, którego urodzin byliśmy świadkiem w innej produkcji ze Spiderwersum studia Sony, " Madame Web "? Czas pokaże.podobno wciela się w sierżant Patricię Robertson, a Chiwetel Ejiofor ma wystąpić jako Orwell Taylor, którego syn jest jedną z ofiar Carnage'a.Scenariusz filmu napisali Tom Hardy Kelly Marcel , która była producentką i scenarzystką dwóch pierwszych części cyklu. Pierwszą część napisali z nią Scott Rosenberg Jeff Pinkner , a przy okazji drugiej już sama pełniła rolę scenarzystki. W jej scenariopisarskiej filmografii są również " Ratując pana Banksa " (2013) i " Pięćdziesiąt twarzy Greya " (2015). To ona stanie również za kamerą - będzie to jej reżyserski debiut.