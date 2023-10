Netflix planuje własną sieć sklepów. Co tam znajdziemy?

Czym jest Netflix House?

Netflix pozazdrościł konkurencji, która spienięża swoje popularne produkcje dzięki parkom rozrywki i sprzedawanym w nich gadżetom.W sklepach tych oferowane będązwiązane z popularnymi tytułami platformy. Będzie można również coś(menu również będzie inspirowane serialami i filmami Netfliksa). Platforma planuje także, które pozwolą zanurzyć się fanom w świecie z ich ulubionego show.Jak to jest w modelu pop-up, sklepy te będą zmieniać swoją ofertę co kilka miesięcy. Będzie ona uzależniona od tego, co aktualnie robi furorę na platformie.Pierwszy Netflix House otworzy się w Ameryce w 2025 roku. Na razie nie jest jasne, czy inicjatywa wyjdzie poza granice USA.Platforma już teraz tworzy lokalnie atrakcje związane z promocja swoich filmów i seriali. W Warszawie pojawiła się na przykład niedawno instalacja związana z filmem. Są to jednak na razie akcje nieregularne. Netflix House ma zapewnić całoroczną formę fizycznej promocji platformy.