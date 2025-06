Netflix: Top 10 tygodnia – Ginny i Georgia wracają z przytupem

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 2-8.06.2025

10 Babcie Nonnas 2025 1h 54m Dramat Komedia Stephen Chbosky USA Dramat Komedia Vince Vaughn Susan Sarandon Po stracie ukochanej matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej życzenie i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są... babcie.

9 Mikaela 2025 1h 30m Thriller Akcja Daniel Calparsoro Hiszpania Thriller Akcja Antonio Resines Natalia Azahara Śnieżyca powoduje zawalenie się drogi, a grupa złodziei, wykorzystuje okazję i atakuje opancerzony furgon. Bandziorom szyki próbuje pokrzyżować policjant, który chce po prostu wrócić do domu.

8 M3GAN 2022 1h 42m Horror Sci-Fi Gerard Johnstone USA Horror Sci-Fi Allison Williams Violet McGraw Gemma jest znakomitą programistką w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstanie lalka-M3GAN. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje.

5 Iluzja Now You See Me 2013 1h 55m Kryminał Thriller Louis Leterrier Francja USA Kryminał Thriller Jesse Eisenberg Mark Ruffalo Istniejąca od wieków tajna organizacja OKO zbiera ekipę najbardziej utalentowanych, obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami iluzjonistów i powierza im cel, którego nikt dotąd nie miał odwagi się podjąć. O grupie robi się głośno po spektaklu, podczas którego rabują bank znajdujący się na innym kontynencie, a miliony przelewają na konta ludzi obecnych na widowni. Tropem iluzjonistów rusza agent FBI, przekonany, że za ich działalnością musi kryć się coś więcej. Nie jest on jedynym człowiekiem, który chce poznać tajemnicę grupy, która przygotowuje się do realizacji bezprecedensowego planu.

2 Czarna wdowa La viuda negra 2025 2h 2m Kryminał Thriller Carlos Sedes Hiszpania Kryminał Thriller Ivana Baquero Carmen Machi Sierpień 2017 roku. Na parkingu w Walencji zostaje znalezione ciało mężczyzny z siedmioma ranami kłutymi. Wszystko wskazuje na to, że zbrodnię popełniono w afekcie. Wydział zabójstw miejscowej policji rozpoczyna śledztwo i wyścig z czasem. Wkrótce cień podejrzenia pada na Maje - sympatyczną i spokojną młodą wdowę, która od niecałego roku była żoną ofiary.

1 Ostatnia kropla Straw 2025 1h 47m Dramat Thriller Tyler Perry USA Dramat Thriller Taraji P. Henson Sherri Shepherd Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat, mający w głębokim poważaniu jej istnienie, doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 2-8.06.2025

10 Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu Cold Case: The Tylenol Murders 2025 39m Dokumentalny True crime Yotam Guendelman Ari Pines Francja USA Izrael Dokumentalny True crime (Sezon 1) Serial opowiada o mrożącej krew w żyłach aferze, która sprawiła, że ludzie zaczęli się poważnie obawiać o bezpieczeństwo stosowanych codziennie produktów. Chicago, rok 1982. Co najmniej siedem osób ginie po połknięciu skażonych cyjankiem tabletek Tylenolu, co wywołuje ogólnokrajową panikę i prowadzi do wszczęcia jednego z najszerzej zakrojonych śledztw w historii USA. Czy odpowiedzialnym za te straszne czyny jest jeden geniusz zbrodni, czy też może ktoś próbuje wykreować wygodnego kozła ofiarnego, aby ukryć większy przekręt? Ten miniserial powraca do sprawy, która zmieniła najlepiej sprzedający się na świecie lek w przerażający symbol oraz na zawsze odmieniła sposób, w jaki postrzegamy produkty trzymane w apteczkach.

8 Amerykańska obława: Osama Bin Laden American Manhunt: Osama bin Laden 2025 1h 1m Dokumentalny Mor Loushy Daniel Sivan USA Dokumentalny (Sezon 1) Ten trzyczęściowy dokument szczegółowo opowiada o tym, jak świat zmobilizował się, żeby dopaść Osamę bin Ladena. Dokument zawiera wywiady z przedstawicielami amerykańskich władz, którzy mieli kluczowy udział w trwającej 10 lat misji polowania na tego ekstremalnie groźnego terrorystę, stojącego za atakami na USA 11 września 2001 roku.

7 Miłość pełna smaku Dangsinui mat 2025 Dramat Romans Komedia Korea Południowa Dramat Romans Komedia (Miniserial) Arogancki młody bogacz, marzący o nagrodach kulinarnych, poznaje skromną, ale upartą szefową kuchni, której przepisy zachwycają go i dają początek nieoczekiwanemu uczuciu.

6 Zero litości Gwangjang 2025 43m Kryminał Thriller Akcja Korea Południowa Kryminał Thriller Akcja (Miniserial) Po 11 latach spędzonych na wygnaniu dawny mafijny egzekutor, Gi-jun, powraca do kraju, aby wytropić zabójców brata i zemścić się na członkach seulskiego półświatka.

5 Ocaleni The Survivors 2025 49m Thriller Kryminał Ben C. Lucas Cherie Nowlan Australia Thriller Kryminał Yerin Ha Jessica de Gouw (Miniserial) Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną, a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie... oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.

4 Sara: Kobieta cienia Sara: La donna nell'ombra 2025 - 54m Kryminał Thriller Carmine Elia Włochy Kryminał Thriller Teresa Saponangelo Claudia Gerini (Sezon 1) Próbując odkryć, co spowodowało przedwczesną śmierć jej syna, Sara - zmęczona i wycofana była agentka wewnętrznych służb specjalnych - powraca, aby poprosić swoją przyjaciółkę i byłą współpracowniczkę Teresę o przysługę, ale wszystko ma swoją cenę. Nagle Sara zostaje uwikłana w swoje dawne życie. Czy jej się to podoba, czy nie, wciąż jest najlepsza. Kiedyś nazywano ją "niewidzialną kobietą", a jej daru nikt nigdy nie zakwestionował. Odkrywając szczegóły z życia syna, o którym prawie nic nie wiedziała, Sara zagłębia się w śledztwo, które przywołuje demony z jej przeszłości. Jej życie nagle znów robi się bardzo trudne i jeszcze bardziej niebezpieczne. Paradoksalnie jednak w ten sposób niewidzialna kobieta wraca do życia, robiąc to, co umie najlepiej - wymierzając sprawiedliwość.

3 Syreny Sirens 2025 56m Czarna komedia Nicole Kassell Quyen Tran USA Czarna komedia Julianne Moore Meghann Fahy (Miniserial) Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.

2 Dept. Q 2025 - 54m Kryminał Thriller Scott Frank Wielka Brytania Kryminał Thriller Matthew Goode Chloe Pirrie (Sezon 1) Serial opowiada historię Carla Morcka, detektywa z Edynburga, niegdyś uznawanego za jednego z najlepszych w mieście. Teraz śledczy musi zbadać nową, brutalną sprawę, choć dręczy go poczucie winy po ataku, w którym zginął policjant, a partner Morcka doznał paraliżu.

Zwiastun serialu "Dept. Q"