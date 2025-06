Z "Aquamana" do sequela "Pewnego razu… w Hollywood"

Czego możemy spodziewać się po sequelu "Pewnego razu… w Hollywood"

Jak już informowaliśmy na stronach Filmwebu,pomyślany jest jako. Reżyser jednak nie powróci w kontynuacji zadowalając się funkcją scenarzysty. Jego miejsce na stołu reżysera zajmie, co zaś oznacza, że całość powstaje dla platformy Netflix.W głównej roli zobaczymy ponownie Brada Pitta. W obsadzie są już:. Kogo dokładnie zagra Yahya Abdul-Mateen II , tego na razie nie wiadomo. Podobno jego postać inspirowana będzie Jimem Brownem , gwiazdą futbolu amerykańskiego, który zrezygnował z kariery sportowej, by zostać aktorem i wystąpił m.in. w " Parszywej dwunastce ".O fabuleoficjalnie niewiele wiadomo., a "fixerem". Fixer to osoba, po którą dzwonią szefowie wytwórni, kiedy chcą by niewygodne rzeczy (lub osoby) zniknęły i nie doszło do publicznego skandalu. Dla fanów, którzy czytali książkę powstałą na bazie scenariusza " Pewnego razu... w Hollywood " nowa kariera Cliffa nie będzie zbyt dużym zaskoczeniem. Yahya Abdul-Mateen II w ostatnim czasie występował głównie w dużych hollywoodzkich blockbusterach. Pojawił się w dwóch częściach " Aquamana ", był też nowym Morfeuszem w widowisku " Matrix: Zmartwychwstania ".Wkrótce zobaczymy go jako gwiazdę serialu Marvela. Na premierę czeka też serialowy thriller akcji platformy Neflix