Netflix: polski Top 10 tygodnia – imię zwycięstwa to "Aniela"

Book Club: The Next Chapter

W 1966 roku wizjonerscy fizycy Nora i Héctor przypadkowo przenoszą się do roku 2025 - zaskakującej przyszłości, w której rządzi technologia, a normy społeczne znacząco się zmieniły. Nora rozkwita w świecie, który docenia jej talenty i wspiera kobiety, podczas gdy Héctor ma trudności, żeby się w nim odnaleźć. Teraz kobieta musi zdecydować, czy wrócić do przeszłości z ukochanym, czy też rozgościć się w przyszłości, otwierającej przed nią niezliczone szanse.

Tragiczna wyprawa pojazdu podwodnego Titan do ruin Titanica zdominowała nagłówki gazet w czerwcu 2023 roku. Ten dokument przedstawia sylwetkę prezesa OceanGate Stocktona Rusha, jego misję zostania kolejnym miliarderem innowatorem i skazaną na porażkę podwodną inicjatywę, która zmusiła świat do ponownego rozważenia ceny ambicji w głębinach oceanu.

(Sezon 1) Próbując odkryć, co spowodowało przedwczesną śmierć jej syna, Sara - zmęczona i wycofana była agentka wewnętrznych służb specjalnych - powraca, aby poprosić swoją przyjaciółkę i byłą współpracowniczkę Teresę o przysługę, ale wszystko ma swoją cenę. Nagle Sara zostaje uwikłana w swoje dawne życie. Czy jej się to podoba, czy nie, wciąż jest najlepsza. Kiedyś nazywano ją "niewidzialną kobietą", a jej daru nikt nigdy nie zakwestionował. Odkrywając szczegóły z życia syna, o którym prawie nic nie wiedziała, Sara zagłębia się w śledztwo, które przywołuje demony z jej przeszłości. Jej życie nagle znów robi się bardzo trudne i jeszcze bardziej niebezpieczne. Paradoksalnie jednak w ten sposób niewidzialna kobieta wraca do życia, robiąc to, co umie najlepiej - wymierzając sprawiedliwość.