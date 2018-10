Netflix przygotowuje 5 niemieckich seriali

serial "Dark"

Netflix ogłosił realizację pięciu niemieckich seriali, które trafią na platformę w przyszłym roku. Wśród nich jest także projekt produkowany przez Maren Ade – twórczynię nominowanego w zeszłym roku do OscaraOto opisy seriali. Wszystkie mają opowiadać lokalną historię z globalnym kontekstem.– historia opowie o młodym utalentowanym producencie muzycznym, którego czeka świetlana przyszłość po podpisaniu kontraktu z wymarzoną wytwórnią. Sytuacja zmieni się, kiedy do firmy wróci pewien gangster i upomni się o swoje udziały. Wydarzenia będą miały miejsce we Frankfurcie. Pomysłodawcą jest Dennis Schanz , a za kamerą staną Max Erlenwein i Soleen Yusef . Jedną z producentek jest Maren Ade – fabuła będzie się rozgrywała w świecie przyszłości 2070 roku. Po bliżej nieokreślonej katastrofie na naszej planecie zostały tylko nieliczne plemiona, które toczą teraz walkę o dominację. Troje rodzeństwa będzie próbowało zmienić los nowej Europy. Autorami historii są Philip Koch Benjamin Seiler . Reżyseruje Koch.– opowieść powróci do bitwy w Lesie Teutoburskim z 9 roku naszej ery, kiedy to germańscy wojownicy zatrzymali wojska Imperium Rzymskiego dążącego do rozszerzenia swoich wpływów na północ Europy. To wydarzenie splata się z losem trojga bohaterów. Twórcami serii są Arne Nolting – Aby odzyskać miłość swojego życia, licealista i jego najlepsza przyjaciółka otwierają największy w Europie internetowy sklep z narkotykami. Ma to być opowieść o dorastaniu. Autorami scenariusza są Philipp Käßbohrer , Sebastian Colley i Stefan Titze. Reżyserują Lars Montag – Będzie to trzyczęściowa opowieść o szalonych i emocjonujących rodzinnych wakacjach, na których spotkają się cztery pokolenia kobiet. Bohaterki będą musiały wyjawić i wyjaśnić wszystkie skrywane sekrety. Fabułę napisała Katharinę Eyssen.Wszytskie seriale mają być dostępne we wszystkich strefach Netfliksa.