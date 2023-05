Netflix szykuje serial o czasach, gdy geje nie mogli służyć w wojsku

Gej w Marines. O czym opowie nowy serial platformy Netflix?

Zwiastun serialu "Opowieści z San Francisco"

Fabuła serialu inspirowana będzie wspomnieniami Grega Cope'a White'a wydanymi pod tytułem. Bohaterem będzie Cameron Cope, który prześladowany była za to, że jest gejem. Chłopak zaciąga się do Marines razem ze swoim najlepszych przyjacielem, heteroseksualnym Rayem.. Był to czas jeszcze sprzed polityki "Don’t Ask, Don’t Tell". Oznacza to, że. Żołnierz przyłapany na homoseksualnych relacjach mógł spodziewać się kary więzienia.W roli Camerona wystąpi Miles Heizer , który znany jest z innej produkcji Netfliksa. Jego przyjaciela Raya zagra Liam Oh, dla którego będzie to pierwsza duża rola.W obsadzie są także: Vera Farmiga ) jako matka Camerona i Max Parker ) jako sierżant piechoty morskiej, który widzi w Cameronie samego siebie.Scenarzystą i showrunnerem został Andy Parker ).