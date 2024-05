"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - oto zwiastun teaserowy drugiego sezonu

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - plakat drugiego sezonu

Debiutancki, pierwszy zwiastun przedstawia widzom pełną przygód podróż tolkienowskich bohaterów do Drugiej Ery i ukazuje wzrost wpływów złowrogiego Saurona, który kontynuuje swoją mściwą misję w dążeniu do pełnej władzy. Znany ze swojej spektakularnej kinematografii serial zapowiada powrót wielu ulubionych postaci, takich jak Galadriela, Elrond, Książę Durin IV, Arondir i Celebrimbor. Zwiastun również ujawnia długo wyczekiwane tworzenie kolejnych Pierścieni.Platforma zaprezentowała również, na którym prezentuje się Charlie Vickers jako próbująca zapanować nad Śródziemiem Sauron W 2. sezonie " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " powraca Sauron . Wypędzony przez Galadrielę , bez armii i sojuszników, wschodzący Mroczny Władca musi polegać na swojej przebiegłości, aby odbudować swoją siłę i móc nadzorować tworzenie kolejnych Pierścieni Władzy, które umożliwią mu zniewolenie wszystkich ludów Śródziemia.W nowym sezonie nawet niewinne postacie z sezonu 1. pogrążają się w narastającej ciemności, która rzuca wyzwanie w znalezieniu swojego miejsce w świecie, który coraz bardziej jest na krawędzi katastrofy. Gdy przyjaźnie są wystawiane na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, elfy i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfootowie... łączą siły i dzielnie walczą, aby zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.