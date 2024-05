Czy Nicolas Cage to Spider-Man Noir? Amazon wybrał odtwórcę głównej roli w serialu "Noir"

Spider-Man Noir bohaterem aktorskiego serialu. Co wiemy o projekcie?

Kim jest Spider-Man Noir?

Zobacz zwiastun animacji "Spider-Man Uniwersum"

Powstający dla Prime Video aktorski serial o przygodach Spider-Mana Noir nosi tytuł " Noir ". W Stanach Zjednoczonych zadebiutuje on na MGM+, reszta świata będzie mogła obejrzeć go na platformie Prime Video.Autorem scenariusza jest Oren Uziel (" Zaginione miasto "), który będzie pracował nad projektem wraz z Philem Lordem Christopherem Millerem , czyli producentami oscarowej animacji " Spider-Man: Uniwersum ". Będzie to opowieść o przygodach starszego superbohatera w Nowym Jorku lat 30. XX wieku.Spider-Man Noir to alternatywna wersja Spider-Mana . Bohater ten wywodzi się z serii noirowych komiksów Marvela, których akcja toczy się w Nowym Jorku czasów Wielkiego Kryzysu. Po raz pierwszy pojawił się w wydanym w lutym 2009 roku komiksie "Spider-Man: Noir" autorstwa Davida Hine'a i Fabrice'a Sapolsky'ego.W tej wersji rzeczywistości (znanej jako Marvel Noir lub Ziemia-90214) Peter Parker jest dziennikarzem śledczym. Podczas jednego z dochodzeń zostaje ukąszony przez wysoce jadowitego pająka. Doprowadza ono do mutacji, która objawia się szeregiem niezwykłych umiejętności, jak nadludzka siła i szybkość, generowanie organicznej sieci czy zdolność chodzenia po ścianach. Bohater przywdziewa kostium inspirowany mundurem wuja Bena, który służył w lotnictwie podczas I wojny światowej, i wyrusza, by stać na straży sprawiedliwości i nieść pomoc mieszkańcom Nowego Jorku.Obsypana nagrodami " Spider-Man Uniwersum " – zdobyła m.in. Oscara, Złoty Glob oraz siedem Annie – to historia nastoletniego Milesa Moralesa. Po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka chłopak odkrywa, że zyskał szereg niezwykłych mocy. Zobaczcie zwiastun: