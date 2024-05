Roman Polański niewinny zniesławienia aktorki, kiedy w wywiadzie bronił się przed oskarżeniem o gwałt

Roman Polański nie zniesławił aktorki

Getty Images © Pool PELLETIER/SOLA



Roman Polański i Charlotte Lewis na festiwalu w Cannes w 1986 roku



Sąd w Paryżu w żadnym momencie nie zajmował się tym, czy oskarżenia o gwałt są zasadne. Przedmiotem sprawy było wyłącznie to, czy słowa Polańskiego w wywiadzie można uznać za zniesławiające Charlotte Lewis Sąd uznał, że, a jego słowa nie mają znamion przestępstwa. Charlotte Lewis to aktorka, która jako nastolatka wystąpiła w filmie Romana Polańskiego Piraci ".W 2010 roku publicznie, kiedy miała 16 lat. Trzy lata przed premierą filmu "Piraci".W 2019 roku Roman Polański udzielił wywiadu magazynowi "Paris Match", w którym poruszono sprawę oskarżeń Lewis . Reżyser nazwał je"News of the World" (zamkniętego w 2011 roku po oskarżeniach o włamania do telefonów celebrytów), w którym znajdował się cytat wypowiedzi Lewis: Roman Polański nie był obecny osobiście na procesie. Lewis zapowiedziała, że na tym sprawa się nie skończy.