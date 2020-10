Netflix ujawnia szczegóły anime "Pacific Rim" i "Resident Evil"

Podczas odbywającego się on-line Anime Festival 2020 serwis streamingowy Netflix ogłosił swoje plany dotyczące produkcji anime, ujawniając m.in. tytuły pięciu nowych seriali, a także nowe informacje dotyczące ogłoszonych wcześniej projektów, m.in. " Resident Evil: Infinite Darkness " i "Pacific Rim: The Black".Platforma zaprezentowała bohaterów serialu " Resident Evil: Infinite Darkness ", którymi będą znani fanom serii Claire Redfield i Leon S. Kennedy.Ujawniono też dwa pierwsze zdjęcia z serialowego spin-offu " Pacific Rim ", serialu "Pacific Rim: The Black".Nowe produkcje platformy to serie "Rilakkumas Theme Park Adventure", "Thermae Romae Novae", "High-Rise Invasion", "Thus Spoke Kishibe Rohan" oraz "The Way of the Househusband". Oto szczegóły ich fabuł."Rilakkumas Theme Park Adventure" to zrealizowana w technice animacji poklatkowej kontynuacja serii " Rilakkuma i Kaoru ". Opowie ona o dniu spędzonym przez bohaterów w parku rozrywki, który wkrótce ma zostać zamknięty. (Data premiery nieznana)"Thermae Romae Novae" to ekranizacja mangi, której autorem jest Yamazaki Mari. Jej bohaterem jest Lucius, budowniczy łaźni z czasu Imperium Rzymskiego, który przenosi się do współczesnej Japonii i poznaje tamtejszą kulturę kąpieli. (Data premiery nieznana)"High-Rise Invasion" to ekranizacja mangi, której twórcami są Miura Tsuina i Takahiro Oba. Jej akcja rozgrywa się w wieżowcach, które nie dotykają ziemi. Bohaterka Yuri postanawia doprowadzić do upadku tego nielogicznego świata. (Premiera w 2021)"Thus Spoke Kishibe Rohan" to seria oparta na mandze Hirohiko Arakiego. Jej bohaterem jest Rohan Kishibe, mangaka, który podróżuje po świecie, szukając inspiracji w życiach innych ludzi. (Premiera 2021)"The Way of the Househusband" to seria, której bohaterem jest Tatsu, cieszący się niesławą członek Yakuzy. Mężczyzna postanawia jednak porzucić półświatek i zostać przykładnym mężem, który zajmuje się domem.