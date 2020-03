Nie żyje James Lipton

Getty Images © Jason LaVeris



W wieku 93 lat po długiej chorobie nowotworowej odszedł James Lipton - twórca oraz gospodarz słynnego programu telewizyjnego Lipton był weteranem show-biznesu. Pracował m.in. jako aktor, tancerz, scenarzysta, pisarz oraz producent. W trakcie trwającej ponad pół wieku kariery otrzymał 19 nominacji do nagrody Emmy.Największą popularność i uznanie przyniósł mu emitowany od 1994 roku talk-show. W nagrywanej z udziałem studentów aktorstwa audycji gościły najjaśniejsze gwiazdy fabryki snów. Program oglądało 89 milionów widzów w 125 krajach na całym świecie. Louis James Lipton przyszedł na świat 19 września 1926 roku w w Detroit. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 6 lat. Po II wojnie światowej przeniósł się do Nowego Jorku z zamiarem studiowania prawa. Szybko doszedł jednak do wniosku, że woli pracować w zawodach artystycznych. Był dwukrotnie żonaty.