Zmarł Mariusz Walter, reporter TVP, reżyser, założyciel TVN

Mariusz Walter – założyciel TVN oraz grupy ITI

Osiągnięcia reżyserskie

Zmarł Mariusz Walter – polski reporter, reżyser filmowy, jeden z twórców TVN, współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI, a także osobistość zasłużona na polu kultury, polityki, nauki i życia publicznego. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności telewizyjnej. Miał 85 lat.Karierę dziennikarską Mariusz Walter rozpoczął na studiach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie udzielał się w akademickim radiowęźle. W latach 70. był uznawany za jednego z bardziej cenionych dziennikarzy, a także producentów telewizyjnych. W czasie stanu wojennego pracował w Telewizji Polskiej, z której odszedł w 1982 roku. Rok później razem z Janem Wejchertem, swoim partnerem biznesowym, zaczął planować stworzenie konkurencyjnej dla TVP telewizji. W 1984 założyli wspólnie holding ITI. A przez całe lata 90. – łącznie kilkanaście różnych telewizji. W 1997 roku wystartował ich najambitniejszy projekt – telewizja TVN, której Walter był prezesem do 2001 roku. W zarządzie ITI zasiadał do 2012 roku. Od 2013 do 2018 piastował w firmie stanowisko honorowego prezesa.Przez kilkanaście ostatnich lat Walter znajdował się na liście 100 najbogatszych Polaków według tygodnika "Wprost".Począwszy od 1966 roku Mariusz Walter stanął za kamerą wielu filmów. Do jego dzieł należą: " 28 minut jazzu " (1973), " Prawo Archimedesa " (1977) czy " Scena zbiorowa ze świętym " (1974). Jego film " Pierwszy. Szósty " z 1970 roku zdobył nagrodę Miasta Wenecji w kategorii "dokument".W 2001 roku Walter otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności telewizyjnej. W 2012 roku został laureatem Nagrody Specjalnej Zarządu Konfederacji Lewiatan, przyznawanej osobom wybitnie zasłużonym na polu kultury, polityki, nauki, życia publicznego i gospodarki.