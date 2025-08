TYLKO DLA DOROSŁYCH: szokująca scena z "13 dni do wakacji"

"13 dni do wakacji": o filmie

Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi - morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie. Jak przetrwasz, gdy nie wiadomo, kto poluje?Film, inspirowany prawdziwymi historiami, powstał na podstawie scenariusza autorstwa Bartosza M. Kowalskiego, Mirelli Zaradkiewicz i Thora Magnussona. Opowiada o grupie nastolatków, których niewinna impreza staje się krwawym koszmarem – bez wyjścia, bez planu B, bez pomocy z zewnątrz. To brutalny thriller o pozornym bezpieczeństwie i przemocy, która czai się tuż za ścianą.W obsadzie "13 dni do wakacji" znaleźli się: Katarzyna Gałązka Olga Rayska oraz Bartek Deklewa 7 sierpnia w stołecznym kinie Luna odbędzie się specjalny pokaz filmu " 13 dni do wakacji " z udziałem twórców filmu. TUTAJ możecie kupić bilety.