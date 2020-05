Nie będzie "American Horror Story" w tym roku

Ta wiadomość raczej nikogo nie zaskoczy, ale fanom serialu "American Horror Story" i tak będzie smutno. Otóż stacja FX oficjalnie poinformowała, że dziesiąty sezon nie będzie miał premiery w tym roku. Na nową odsłonę cyklu musimy poczekać do przyszłego roku. Na razie nie wiadomo jednak, czy zachowana zostanie tradycja i sezon będzie miał premierę we wrześniu.Aby osłodzić tę smutną wiadomość, szefowie FX potwierdzili to, co Ryan Murphy ogłosił przed dwoma tygodniami. Otóż spin-off "American Horror Story" rzeczywiście powstanie. FX nie podało szczegółów projektu.O "American Horror Story 10" też na razie niewiele wiadomo. Jedyną wskazówkę stanowi plakat ujawniony w marcu.Wiemy również, że w obsadzie znaleźli się m.in.: Macauley Culkin