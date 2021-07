Nintendo ujawniło nowego Switcha z ekranem OLED

Nintendo ogłosiło dziś, że 8 października trafi do sprzedaży nowy model Switcha wyposażony w większy ekran OLED (7 cali zamiast 6,2 cala dotychczas). Konsola ma być również wyposażona w lepsze głośniki, szerszą nóżkę do stawiania jest w trybie tabletop oraz 64 giga wbudowanej pamięci na gry. Wraz z nią w pudełku znajdzie się również nowy dock z wbudowanym portem LAN, do podłączenia internetu kablem.Niestety, wbrew krążącym po sieci od jakiegoś czasu plotkom konsola będzie miała dokładnie ten sam procesor, układ graficzny i pamięć RAM co aktualne modele Switcha. Wbudowany ekran dalej będzie miał rozdzielczość 720p, zaś w trybie TV będzie to maksymalnie 1080p. Konsola w USA została wyceniona na 349 dolarów (299 dolarów kosztuje aktualny model Switch, a za Lite'a trzeba zapłacić 199 dolarów).Co myślicie o nowym modelu Switcha? Czy te ulepszenia są dla Was wystarczającym powodem, aby wymienić konsolę na nowszy model?