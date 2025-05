Nocny Maraton Filmowy: kultowa seria "Oszukać przeznaczenie" w Multikinie!

Tego wieczoru na widzów czeka prawdziwa filmowa uczta grozy, pełna napięcia, zaskoczeń i spektakularnych zwrotów akcji, które na długo zostają w pamięci. W ramach wydarzenia zaprezentujemy aż cztery części legendarnego filmowego cyklu, który od ponad dwóch dekad przeraża, fascynuje i przyciąga przed ekrany miliony fanów na całym świecie. Prawdziwą wisienką w programie maratonu będzie premierowy pokaz najnowszej odsłony serii – " Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi ". Gotowi na noc z dreszczykiem? Lepiej zapnijcie pasy!W ramach Nocnego Maratonu z serią "Oszukać przeznaczenie" zaprezentujemy 4 filmy:– czyli najnowszą część serii. Gdy grupa ratowników cudem unika śmierci, szybko okazuje się, że przeznaczenia nie da się tak łatwo oszukać. Bohaterowie jeden po drugim giną w serii nieprawdopodobnych, makabrycznych wypadków…– czyli pierwszą część legendarnego cyklu, od której wszystko się zaczęło. Kiedy nastoletni Alex ma wizję katastrofy lotniczej i w ostatniej chwili ratuje siebie oraz grupę pasażerów przed śmiercią, wydaje się, że udało mu się przechytrzyć los. Jednak śmierć nie znosi, gdy ktoś psuje jej plany – i zaczyna domagać się tego, co jej się należy…– Podczas wyścigów samochodowych młody mężczyzna ma przerażającą wizję – jest świadkiem katastrofy, w której giną setki ludzi na trybunach. Przeczucie śmierci zmusza go do szybkiej decyzji – razem z przyjaciółmi opuszcza widownię. Czy uda mu się jednak tak łatwo oszukać przeznaczenie…?– Niepokojące przeczucie ratuje grupę robotników od przerażającej śmierci pod gruzami zawalonego mostu. Niezależnie jednak od tego, gdzie ukryją się przed pisanym im losem – on zawsze znajdzie sposób, by spróbować ich dosięgnąć.NMF: Maraton Horrorów odbędzie się 9 maja o 22.00 w wybranych kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Elbląg Ogrody, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Radom, Rumia, Rybnik, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.Bilety można kupić w kasach kin sieci Multikino, na stronie https://multikino.pl/wydarzenia/nmf-nocny-maraton-filmowy oraz w aplikacji mobilnej.