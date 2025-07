NOWE HORYZONTY: "Skomplikowani", "Romería", "Dreams" – recenzujemy

***

autor: Maciej SatoraSchemat budowania komediowej sytuacji w oparciu o wielowektorowy konflikt znany z debiutanckiego " Pod górkę " urasta tu więc do poziomu nierozwiązywalnej plątaniny, a pod rękę z fabularną ambicją idzie ta produkcyjna, twórcza. Nie tylko dlatego, że dwoje głównych bohaterów reżyser postanowił podmienić na czworo (co wedle żelaznych prawideł matematyki oznacza dokładnie sześć razy więcej ekranowych połączeń), ale i przez napompowanie skali, przybranie historii w bardziej luksusowy kostium. Niezależny, zakorzeniony w mumblecorze charakter poprzednika reżyser uzupełnia występami Dakoty Johnson Adrii Arjony oraz niespodziewaną, realizacyjną finezją, pracującą wytrwale na usługach kolejnych gagów. Dość powiedzieć, że reżyseria pewnej nieskończenie długiej sekwencji rozróby w mieszkaniu każe wyrzucić slapstickowe ekscesy zeszłorocznej " Anory " z pamięci.autorka: Daria SienkiewiczW " Romerii " laureatka Złotego Niedźwiedzia spogląda na świat oczami wychowanej w rodzinie zastępczej Mariny ( Llúcia Garcia ), która z torbą na plecach i sercem na dłoni przybywa na Wybrzeże Światła z całkowicie prozaicznego powodu. By móc ubiegać się o stypendium na wymarzonych studiach filmowych, dziewczyna potrzebuje dostarczyć władzom uczelni podpis kogoś, z kim dzieli biologiczne pokrewieństwo. Nad wietrznym Atlantykiem poznaje dziadków i kuzynostwo i wtedy po raz pierwszy uświadamia sobie dziurę wydrążoną w swojej tożsamości. Czy można być częścią rodziny, której nigdy nie widziało się na oczy? – zastanawia się w filmie Simón, która przed dwoma dekadami odbyła podobną pielgrzymkę do swoich korzeni. Zanim jednak Marina dostrzeże we wspólnym DNA jakąkolwiek sentymentalną wartość, będzie musiała przeżyć kilka mniejszych i większych rozczarowań. Wszystko, co wiedziała o swoich zmarłych na AIDS matce i ojcu, okazuje się bowiem jedną z wielu pilnie strzeżonych przez rodzinę prawd.autor: Adam Kruk Chastain – znów bezbłędna – gra tu anagram postaci z " Pamięci ", która była trudną, poranioną, ale ostatecznie prawą osobą; w " Dreams " wciela się w prawdziwy schwartz charakter imieniem Jennifer – nawet jeśli maskuje swe prawdziwe kolory pod drogimi pudrami i perfumami. Racje w filmie, prezentującym różne odcienie przemocy – nie tylko tej męskiej, seksualnej czy fizycznej, ale też ekonomicznej czy psychologicznej – są jednak sprytnie rozłożone. Dlatego znajdą się pewnie i tacy, którzy staną w obronie luksusowej bohaterki. Choć liczbę torebek Louisa Vuittona zmienianych w filmie trudno wręcz zliczyć, to ona sama przecież postrzega siebie jako ofiarę. Ofiarę miłości.