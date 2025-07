NOWE HORYZONTY 2025: Co warto obejrzeć? Mamy 10 tytułów

Nowy film Jafara Panahiego to absolutna lektura obowiązkowa każdego kinomana. Irański reżyser wychodzi od prostego punktu, by zbadać mroczne zakamarki ludzkiej moralności. Gdzie znajduje się granica, po przekroczeniu której sprawiedliwy staje się katem? Film do tego stopnia zachwycił canneńskie jury, że otrzymał na tegorocznym festiwalu Złotą Palmę. Tym samym Panahi dołączył do absolutnie ekskluzywnego grona filmowców, którzy wygrali wszystkie trzy najważniejsze europejskie festiwale (Berlin, Cannes, Wenecję).