Nowe Horyzonty: "13 dni do wakacji", czyli home invasion po polsku (recenzja)

"13 dni do wakacji" – zobacz zwiastun

autor: Bartosz CzartoryskiPunktem wyjścia dla fabuły jest przyjacielska impreza zorganizowana pod nieobecność rodzica gdzieś na warszawskich przedmieściach, w domu podpiętym pod bajerancki, nowoczesny system sterowania…. wszystkim. Ale to nie technika będzie wrogiem młodych, którzy spotykają się tam na balety – ta jest zupełnie obojętna, chłodna i amoralna. A także podatna na manipulacje ze strony człowieka, który włamuje się nocą do rezydencji, blokuje drzwi oraz okna i rozpoczyna polowanie. Klasycznie: bohaterowie to raczej proste, wycięte z bloku rysunkowego typy, lecz reżyserowi udaje się ograniczyć kojarzoną ze slasherem zabawę w zabijanego do niezbędnego minimum. Film jest bowiem zaskakująco wyzuty z ciepła, brutalny, chwilami może nawet i nihilistyczny, bliższy klimatem pamiętnemu debiutowi Kowalskiego niż jego późniejszym dokonaniom.Całą recenzję filmu można przeczytaćPiątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie...