Nowe szczegóły "Annabelle 3"

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, trwają przygotowania do realizacji. Teraz portal That Hashtag Show twierdzi, że poznał szczegóły filmu.Już wcześniej wiedzieliśmy, że fabułą skupi się na córce Warrenów, Judy. Dziewczynka miała już wcześniej do czynienia z demoniczną lalką. Według That Hashtag Show wJudy zostanie sama w domu pod opieką dwóch nastolatek, Mary Ellen Jones i Denise Fuller. To one nieopatrznie doprowadzą do uwolnienia się Annabelle, która wykorzysta inne demoniczne artefakty zgromadzone w domu Warrenów, by siać terror i zniszczenie.Zdjęcia do filmu rozpoczną się w październiku. Za kamerą stanie autor scenariuszy do wszystkich trzech części, Gary Dauberman