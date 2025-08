Netflix: Top 10 tygodnia – Po 24 latach Happy Gilmore znowu górą

Poznajcie historię największego shitposta na świecie. Kiedy 20-letni Matty Roberts utworzył na Facebooku wydarzenie, zapraszające ludzi do szturmu na tajny obiekt Sił Powietrznych Area 51 na pustyni w Nevadzie, post szybko stał się viralem, a setki, a później już tysiące osób deklarowało, że dołączą do wydarzenia, którego hasło brzmiało "Wszystkich nas nie zatrzymają". Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, funkcjonariusze FBI i Federalna Administracja Lotnictwa odradzała wszystkim nielegalne próby uzyskania dostępu do bazy, a wojsko ostrzegało, że wykorzysta wszystkie środki - także te śmiercionośne - by bronić kraju. Jednak mem nadal rozprzestrzeniał się w innych mediach społecznościowych i wkrótce do wydarzenia dołączyły miliony osób... Niektórzy żartowali: "Czy jeśli będziemy biegać jak Naruto, prześcigniemy pociski?", ale czy szalona impreza na pustyni rzeczywiście mogła się przerodzić w śmiertelną konfrontację? Ta historia z imponującą obsadą, złożoną z władców memów, dowódców wojskowych, łowców UFO, seksownych kosmitów i youtuberów, pokazuje, że nie ma już granicy między Internetem a prawdziwym światem.