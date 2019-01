Nowe szczegóły serialu o przygodach Cassiana Andora

3 2 1



Portal That Hashtag Show chwali się, że poznał nowe szczegóły serialu Disney+, którego bohaterem będzie znany zCassian Andor. Potwierdził on, że zdjęcia do pierwszego sezonu rozpoczną się 28 października. Dodał, że zakończą się 17 czerwca 2020 roku. Portal zastrzega jednak, że daty te są orientacyjne i mogą ulec nieznacznym zmianom.Projekt nie ma na razie tytułu. Zdaniem That Hashtag Show jego akcja osadzona zostanie we wczesnym okresie Rebelii. Podobno określany jest jako "ekscytujący thriller szpiegowski".Gwiazdą serialu będzie Diego Luna , który Cassiana zagrał już w