Max wystartuje w Polsce już 11 czerwca. Co znajdzie się w ofercie platformy?

Max startuje w Polsce 11 czerwca. Co to oznacza dla użytkowników HBO Max?

Co znajdzie się w poszczególnych pakietach oferowanych przez Max?

W przypadku użytkowników HBO Max pakiet, cena, w tym rabat 33% zniżki na zawsze, funkcjonalności i daty rozliczeń zostaną automatycznie przeniesione do Max. Co więcej, biblioteka treści nowej platformy, ma być ponad dwukrotnie większa niż oferta HBO Max.– mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier, do której dostęp zyskają subskrybenci Max, jest drugi sezon " Rodu smoka ". Pierwszy odcinek spin-offu " Gry o tron " zadebiutuje w serwisie już 17 czerwca. Zobaczcie jego zwiastun:Max zaoferuje użytkownikom w Polsce trzy różne pakiety dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorców: Podstawowy, Standardowy i Premium. Użytkownicy będą mieć możliwość wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Ponadto Max zapewni dostęp do bogatej biblioteki kanałów telewizyjnych, w tym najpopularniejszych stacji ogólnotematycznych, informacyjnych, factualowych, lifestyle’owych, sportowych, dziecięcych i filmowych.Wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do kanału TVN. Stacje HBO, HBO 2 oraz HBO 3 będą częścią oferty pakietów Standard i Premium. Kupując pakiet dodatkowy "Kanały TV i sport" użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kolejnych 25 kanałów: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX (kanały i treści dostępne na żywo w ramach każdego z pakietów mogą zawierać reklamy. Kontent dostępny na żądanie może zawierać materiały sponsorowane).Dotychczasowi użytkownicy HBO Max będą mieli dostęp do Max – zachowają swoje wcześniejsze profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista" – wszystko to będzie na nich czekać na platformie Max.