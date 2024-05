Microsoft zamyka studia odpowiedzialne za "Redfalla" i "Hi-Fi Rush"

Zobacz wywiad z Johnem Johanasem z Tango Gameworks

W wysłanym dzisiaj przez Matta Booty'ego, szefa Xbox Game Studios, mailu, ogłoszono zmiany i restrukturyzacje w firmie, które mają zwiększyć natężenie prac nad najważniejszymi markami w portfolio. Oto lista studiów, które czekają zmiany:– studio zostanie, a niektórzy członkowie zespołu dołączą do innych studiów, oferując wsparcie nad pozostałymi projektami w całej Bethesdzie. Najnowsza aktualizacja " Redfall " będzie ostatnią, firma kończy wszelkie prace nad grą. Gra i jej serwery pozostaną online, a graczom, którzy zakupili DLC "Bite Back", zostanie zaoferowana rekompensata.– studio zostanie. Wydany przez nich " Mighty Doom " zakończy działalność 7 sierpnia, a firma wyłączy możliwość dokonywania jakichkolwiek zakupów w grze.– studio również zostanie. " Hi-Fi Rush " pozostanie dostępne na platformach, na których zostało do tej pory wydane.– zespół Roundhouse Games dołączy do ZeniMax Online Studios (ZOS). Roundhouse odegrał kluczową rolę w wielu ostatnich premierach gier i dołączenie ich do ZOS, aby pracować nad " The Elder Scrolls Online ", oznacza, że będą mogli jeszcze bardziej rozwijać świat, który miliony graczy nazywają domem.Chociaż złośliwi mogą twierdzić, że Arkane Austin zasłużyło na zamknięcie z powodu fatalnego stanu " Redfall " przy premierze, trudno jest usprawiedliwić zamknięcie Tango, które dostarczyło Xboxowi świetną grę " Hi-Fi Rush ”. Co będzie kolejnym krokiem Microsoftu? Pozostaje nam tylko czekać i obserwować.