Sandra Hüller i Willema Dafoe w toksycznej relacji w nowym filmie

Bohaterem filmu będzie pisarz, którego tomik poezji przeszedł kompletnie bez echa. Kiedy grupa młodych artystów odkryje jego twórczość na nowo, on sam zacznie się ponownie zastanawiać nad swoim talentem. Największy wpływ będzie miała na niego wyróżniającą się talentem i bystrością aktorka teatralna, która w chorobliwy sposób czerpie satysfakcję z zabawy uczuciami innych.W opisie "Late Fame" można też przeczytać, że będzie to opowieść o toksycznym wpływie uwielbienia i przeszłości – niezależnie od tego, czy jest prawdziwa czy tylko wyobrażona. Film ma być też "niezwykle ironiczny i zaskakująco przejmujący".Zdjęcia mają się rozpocząć jesienią w Nowym Jorku.Kent Jones jest autorem m.in. dokumentu " Hitchcock/Truffaut ", w którym reżyserzy filmowi opowiadają o wpływie tytułowych artystów na ich twórczość, m.in. uznanego przez krytyków filmu " Historia kina włoskiego według Martina Scorsese ", a także " A Letter to Elia " o Elim Kazanie, który wyreżyserował wspólnie z Martinem Scorsesem Jego filmografię zamyka film fabularny " Diane " o trudnej relacji matki z uzależnionym od narkotyków synem.Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".