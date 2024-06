Nowi "Jeźdźcy sprawiedliwości" nadchodzą

Nowi "Jeźdźcy sprawiedliwości" w drodze

"Jeźdźcy sprawiedliwości" – zwiastun

Duńska komedia z 2020 roku opowiada o wojskowym, który wraca z misji, by zaopiekować się córką po tragicznej śmierci swojej żony w katastrofie kolejowej. Pewnego dnia do jego drzwi puka zdziwaczały matematyk, który udowadnia mu, że to nie był zwykły wypadek, ale starannie zaplanowany zamach. Razem ruszają w poszukiwaniu sprawiedliwości.Scenariusz anglojęzycznej wersji napisze autor oryginału – Anders Thomas Jensen Wśród producentów nowej wersji jest Shawn Levy , twórca m.in. nadchodzącego widowiska " Deadpool & Wolverine ".