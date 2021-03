David Duchovny w serialu na podstawie własnej książki

Stacja Showtime produkuje serial z Davidem Duchovnym w roli głównej. Projekt zatytułowany "Truly Like Lightning" to adaptacja książki Duchovny'ego pod tym samym tytułem, która ukazała się w sprzedaży na początku lutego.Bohaterem "Truly Like Lightning" jest były hollywoodzki kaskader ( Duchovny ), który chcąc zerwać z pokusami codziennego życia, przeniósł się do posiadłości na pustynnym bezludziu. Jego ułożone życie z trzema żonami i dziesięciorgiem dzieci zostanie zagrożone, gdy o zamieszkałe przez niego tereny upomni się bezwzględny deweloper. Książka opisywana jest jako poruszająca opowieść o rodzinie, religii, seksie, chciwości i ludzkiej naturze.Odcinek pilotażowy piszą wspólnie z Duchovnym twórcy filmu " Sokół z masłem orzechowym " – Tyler Nilson Michael Schwartz . Obaj staną także za kamerą pierwszego odcinka. Wszyscy trzej objęli również stanowiska producenckie.