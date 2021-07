Choć trudno w to uwierzyć, są w redakcji Filmwebu tacy, dla których "Living Daylights" to najlepsza bondowska piosenka w historii. Ci sami uważają zresztą, że nie ma piękniejszego kawałka niż zagrany na gitarze w " The Last of Us 2 " cover "Take On Me". Nie będziemy oceniać. Po prostu polecimy Wam premierę dokumentu o legendarnym, norweskim bandzie A-HA. A warto wiedzieć, że historia zespołu jest mroczniejsza, niż się wydaje. Na drodze obranej przez muzyków nie brakowało wertepów i wilczych dołów, zaś trwająca ponad trzydzieści lat przyjaźń to świetny materiał na kino. W gratisie, oczywiście, doskonała nuta – zwłaszcza, że A-HA to nie tylko znane i kochane evergreeny.