Nowy "Mortal Kombat" bez Lamberta, bo Raiden będzie 14-latkiem

Od 2015 roku piszemy na Filmwebie o widowisku, który dla Warner Bros. ma wyprodukować James Wan . W końcu wydaje się, że wokół projektu zaczyna się coś dziać. Portal That Hashtag Show podaje listę postaci, które prawdopodobnie w filmie zobaczymy.Jeśli ten zestaw jest prawdziwy, to mamy złą wiadomość dla fanów Christophera Lamberta . Aktor w wielu wywiadach podkreślał, że chętnie powróciłby jako Raiden. Tak się jednak nie stanie, ponieważ w nowymboski obrońca Ziemi będzie miał postać czternastolatka.That Hashtag Show twierdzi też, że protagonistąbędzie nowa postać nieznana wcześniej w uniwersum cyklu. Nazywa się Cole Turner (poszukiwany jest aktor po trzydziestce). Jest bokserem i wdowcem, który próbuje się zaopiekować swoją 12-letnią córką Emily. Walczy o swoje za wszelką cenę i nigdy się nie poddaje.Obok Cole'a i Emily nowymi postaciami będą też: Sophia (wyrozumiała teściowa Cole'a, która opiekuje się jego córką) i Jess (szwagierka Cole'a mieszkająca z Sophie i Emily, która uważa bohatera za złego ojca).Oprócz odmłodzonego Raidena w filmie zobaczymy też sporo postaci znanych z różnych odsłonKano (poszukiwany aktor po trzydziestce)Sonya Blade (poszukiwana aktorka po trzydziestce) - zafascynowana proroctwem dotyczącym Mortal Kombat to ona wprowadzi Cole'a w świat walk o losy ZiemiMileena (poszukiwana aktorka w wieku 25-35 lat)Jackson "Jax" Bridges (poszukiwany aktor w wieku 30-40 lat)Liu Kang (poszukiwany aktor w wieku 20-35 lat)Kung Lao (poszukiwany aktor w wieku 25-35 lat)Shang Tsung (poszukiwany aktor w dowolnym wieku)Drahmin (poszukiwany aktor w wieku 25-35 lat)Kabal (poszukiwany aktor w wieku 25-35 lat)Nitara (poszukiwana aktorka w wieku 25-35 lat)Reiko (poszukiwany aktor w wieku 25-40 lat).Na liście brakuje Sub Zero i Scorpiona. Portal That Hashtag Show nie wie, czy bohaterowi ci pojawią się w filmie. Być może tak, lecz ponieważ będą zamaskowani, to na razie poszukiwania castingowe ich nie obejmują, ponieważ zatrudnieni zostaną nie aktorzy a specjaliści od wschodnich sztuk walki.wyreżyseruje autor reklamówek Simon Mcquoid. Autorem najnowszej wersji scenariusza jest Greg Russo